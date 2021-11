IJsbaan Roosendaal wordt dinsdag ‘gewoon’ opgebouwd, maar het mes gaat in avondprogramma in de lockdown

Dit jaar is alles anders, zegt voorzitter Mark van Dooren: ,,Het was inderdaad een opluchting toen we merkten dat we binnen deze kantlijnen prima een ijsbaan weg kunnen zetten. Alles is er ook zo op gericht dat we steeds kunnen up- of downgraden, afhankelijk van wat de regels over drie weken zijn.’’



Wel valt de eerste week van de ijsbaan nog net in de huidige lockdown. Dat betekent dat de organisatie daar nog we het mes in moet zetten: alle avondactiviteiten van 26 november tot en met 3 december zijn geschrapt. De sponsoravond, de voorrondes van de BVR Bedrijvencurlingcompetitie en het discoschaatsen worden verplaatst.