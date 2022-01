IJsbaan in november weer op Kadeplein

Harten­kreet van carnavals­club: ‘Verplaats leutfeest ook in Tullepetao­ne­stad naar Pinksteren’

ROOSENDAAL - Verplaats het Roosendaalse carnaval net als in Prinsenbeek naar Pinksteren, anders gaat er wéér een leutfeest in rook op. Die hartenkreet doet carnavalsvereniging Dun Tjappies. In een open brief aan de Tullepetaonse gemeenschap schrijven zij dat het mogelijk de enige manier is om hun dierbare carnavalstraditie te behouden.

8 januari