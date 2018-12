Volledig scherm IJsbaan geopend op Markt, het sneeuwde in Roosendaal © BN DeStem De ijsbaan neemt bijna de hele Markt in beslag en is extra fraai aangekleed dit jaar. Donderdag leek het te sneeuwen in Roosendaal, toen de kerstbomen en omgeving van de ijsbaan wit werden gespoten. Het horecagedeelte is dit jaar aan de kant van het raadhuis en wordt geëxploiteerd door de gezamenlijke horeca van de Markt.

Sportservice Noord Brabant organiseerde de hele dag, zodat de mensen met beperking ook op het ijs konden. ,,'s Morgens waren er 60 deelnemers, die het prima naar hun zin hadden op het ijs met niet alleen schaatsen maar ook op de icebikes of in hun rolstoel. Op het einde van de dag hebben we plaats gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Deze mensen gaan met een begeleider het ijs op. Door het vasthouden van een stok worden ze over het ijs geholpen,” vertelt Wendy Weertman van Sportservice Noord Brabant

Volledig scherm Eerste genieters op de schaatsbaan op de oude markt in roosendaal.Rolstoeler bram(9 jaar) zet het gas erop om te kunnen slippen. Foto Pix4Profs/Peter van Trijen © Pix4Profs/Peter van Trijen

Volledig scherm Demy Weertman van Sportservice Noord Brabant © BN DeStem

Schoolschaatsen

Voorzitter Hans van Hoek van stichting IJsbaan Roosendaal vindt de speciale dag een mooie opening van de ijsbaan en verheugt zich op de komende maand. ,,De komende 2 weken gaat het heel druk worden voor ons. Tot de kerstvakantie hebben we het schoolschaatsen. Ruim 5000 scholieren komen dan kennis maken met het ijs. In de kerstvakantie is het ook druk, vorig jaar hadden we totaal 15.000 recreatieve schaatsers.”

Volledig scherm Hans van Hoek, voorzitter Stichting ijsbaan op Markt in Roosendaal © BN DeStem

Van Hoek(75 jaar) organiseert met zijn buurman Cees de Bruijn (67 jaar) de ijsbaan voor het veertiende jaar en geniet nog altijd. ,,Het blijft zo leuk om te doen. Rijk worden we er zeker niet van. We doen het vooral voor de jeugd, fantastisch wanneer je die ziet genieten. Wanneer we gaan stoppen weten we nog niet, maar dan stoppen we wel allebei hebben we afgesproken. Misschien moeten we toch is op zoek naar opvolgers,”zegt Van Hoek.

Volledig scherm Damian heeft het naar zijn zin bij de ijsbaan op Markt in Roosendaal © Bn DeStem Iemand die volop geniet is Damian van de Mytylschool in Roosendaal, hij kan goed schaatsen en gaat de andere ijsbanen in de regio ook proberen. ,,Ik heb al zeker 50 rondjes geschaatst. Wij gaan de komende tijd nog veel meer schaatsen in Bergen op Zoom, Hoogerheide en zelfs Antwerpen.”

Tot de kerstvakantie zijn hbo-studenten Sportkunde van de Fontys Sporthogeschool aan het helpen op de ijsbaan. Van Cees de Bruijn hebben ze geleerd hoe de schaatsen geslepen moeten worden. Vrijwilligers houden de schaatsbaan in de kerstvakantie aan de gang.

De schaatsbaan blijft open tot en met zondag 6 januari open, wanneer de finale van de Curling Cup is van 15.00 tot 22.00 uur. Meer info, livestream en openingstijden op www.hvp.nl/iceworld

