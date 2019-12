'IJsbaan 2.0': nu ook naar buiten schaatsen in Roosendaal

Gillende kinderen in de gang bij Malissa: ‘Onze beste pakjes­avond ooit’

20:50 OUDENBOSCH - Minder dan een maand geleden las u in deze krant voor het eerst over alleenstaande moeder Malissa uit Oudenbosch, in een artikel over Sinterklaas en armoede. Zij vertelde toen dat ze geen idee had hoe ze cadeautjes kon regelen voor haar twee jonge dochters. Maar gisteren beleefden die meiden juist 'hun leukste Sinterklaas ooit', zegt Malissa de ochtend na pakjesavond. Dankzij de lezers van deze krant.