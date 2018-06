'Iedereen is anders en dat is leuk'

ROOSENDAAL - Thuis is Bart Holster veel met zijn eigen Youtubekanaal bezig, maakt-ie filmpjes voor, ook met kunst en zo. En voor die filmpjes kan de 17-jarige Bergenaar de dingen die hij leert tijdens de Kunstweek op de Mytylschool in Roosendaal, goed gebruiken. ,,Ik leer dingen maken met diverse materialen, daar doe ik veel inspiratie mee op."

Zijn vriend Stijn van Loenhout (15, Ossendrecht) is eigenlijk meer van het voetbal dan van de kunst. Maar ook hij geniet van de creatieve workshops op school. ,,We hadden eerst iets met takjes en prieelvogels die zich mooi maakten om vrouwtjes te versieren. Nu maken we een pauw. Het is leuk om mooie dingen te maken."

Messen en vorken

Het lijkt alsof de kunstzinnige pauwen, met verbindende en uitstekende delen van spaken en messen en vorken, van zware houtblokken zijn gemaakt. Maar er wordt in de gymzaal van de school geschaafd, getimmerd en gelijmd met purschuim. Weegt niks, maar is toch hartstikke stevig.

Een bewuste keus van kunstenaar Anton Watzeels die een van de zes de workshops op de Mytylschool (voor kinderen met een beperking) leidt. ,,Het is licht materiaal en goed te vervormen. Het thema van de kunstweek is De Ander en Ik, met als aanleiding een gedicht van Frank Eerhart 'Liever Anders'. Dat past hier op school heel goed, want iedereen is anders en heeft zijn eigen kwaliteiten. Die verscheidenheid is leuk en daar mag je trots op zijn. Vandaar mijn idee om pauwen te maken."

Enkele pauwen van purschuim met spiegeltjes, verbonden via messen en vorken. Kunstwerken gemaakt door leerlingen van de mytylschool tijdens de Kunstweek.

Quote Met je eigen creativi­teit kan nooit iets mis zijn, die boodschap willen we laten landen Katja Tempelaars Ook de andere workshops variëren op het thema De Ander en Ik en zo wordt bijvoorbeeld in het klei-atelier van Katja Tempelaars aan een veld van rode bloemen gewerkt, als cadeautje voor 750 jaar Roosendaal. ,,Wij maken handen van klei en dan verven we die later rood", leggen twee leerlingen vrolijk uit. ,,Eerst hebben we foto's uitgeknipt en op de printer vergroot en toen gaatjes geprikt."

Het is mooi om te zien, zegt Katja (onderwijsassistent, galeriehoudster en beeldend kunstenaar), dat de boodschap van de Kunstweek goed landt. ,,We laten de kinderen stilstaan bij het creatieve deel van zichzelf en daarmee kan niks fout gaan. Dat is belangrijk voor deze leerlingen, omdat ze vaak geconfronteerd worden met wat ze niet kunnen."

De kunstwerken van pur, klei, gips, hout, vilt en metaal worden geëxposeerd vanaf dinsdag 26 juni tot en met vrijdag 29 juni. Mytylschool, Gezellelaan 11, Roosendaal.