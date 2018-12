Iedereen heeft het Voetbalmuseum in Roosendaal nu wel gezien

Belangstel­ling voor ijsbaan nog groter dan verwacht in Roosendaal

30 december ROOSENDAAL - Ook dit weekend was het weer erg druk op de ijsbaan op de Markt in Roosendaal. Volgens Cees de Bruijn, die met zijn buurman Hans van Hoek de jaarlijkse organisatie van het evenement op zich neemt, is het dit jaar drukker dan ooit.