Iedereen heeft een verhaal bij de garagesale Heerle

Niet alleen in het dorp, maar ook in het buitengebied deden mensen mee. De Wilgenstraat in het dorp was omgetoverd tot één lange winkelstraat. Bij Jennifer en Patrick Boden wordt de verkoop ondersteund door muziek. Geen wonder voor iemand die bij evenementen en activiteiten als dj de muziek verzorgt. ,,We hebben de zolder leeggehaald en de oprit en voortuin netjes aangekleed."