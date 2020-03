Iedereen doet zijn best in de Wouwseweg maar overlast blijft

ROOSENDAAL - Wie aan de Wouwseweg de gang achter de voordeur schoon wil houden, moet heel vaak stofzuigen of dweilen. Door de reconstructie van de straat en de overvloedige regenval is het een grote blubberzooi.

Een gevolg van de werkzaamheden in de straat is dat het bedrijf Dit is Plek de container-units niet meer over de Wouwseweg kan aan- en afvoeren, maar door de Mesdagstraat en de Mauvestraat moet rijden. En die zijn daar niet op berekend.

Volledig scherm Reconstructie Wouwseweg Roosendaal. © Henk den Ridder

Quote In elke opdrachtbe­ves­ti­ging staat dat de chauffeurs zich aan een bepaalde snelheid moeten houden Jean-Paul Kouters, Dit is Plek Sebastiaan Hamans (CDA) meldde aan het college van B en W dat er schade aan de straat is ontstaan door het containervervoer. Die zal worden hersteld als de in- en uitgang van Dit is Plek op de Wouwseweg weer is hersteld, luidt het antwoord van B en W.

Jean-Paul Kouters van Dit is Plek zegt dat hij er alles aan doet om de overlast tijdens het werk te beperken: ,,In elke opdrachtbevestiging staat dat de chauffeurs zich aan een bepaalde snelheid moeten houden.” Het bedrijf zit sinds 2018 aan het einde van de Wouwseweg, in de oksel van A17 en A58.

,,Vergeet niet dat wij ook benadeelde zijn", voegt Kouters toe. ,,Regelmatig kunnen wij ons terrein niet op of af of ontstaat er vertraging. En we moeten steeds omrijden.” Niet alle omwonenden zijn daar blij mee. Onlangs trokken omwonenden de poort dicht en hingen ze er ongevraagd een nieuw slot op. ,,Wat als er toen een ambulance had moeten komen?”

Veiligheid neemt toe

De Wouwseweg wordt ingericht voor fietsers en is straks onderdeel van de snelfietsroute Roosendaal - Bergen op Zoom. Of, zoals B en W het formuleren: ‘De nieuwe inrichting geeft bestuurders het gevoel te gast te zijn, fietsers zijn de hoofdgebruikers.’ Daardoor zal de snelheid af- en de veiligheid toenemen.

Modderklonten

Tot het klaar is, is het afzien. Overal lopen mensen met modderklonten aan de schoenen. ,,Die mannen van aannemer Boskalis doen heel erg hun best de overlast te beperken. Maar ja, aan het weer kunnen ze niks doen", zegt Jean-Paul Kouters van Dit is Plek.