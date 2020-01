Idee IQ Aarmoei-nieke: 'De Kaai als nieuw Middenpunt van Roosendaal’

Dat is kort samengevat het plan van IQ Aarmoei-nieke. Vrijdag is het idee in de brievenbus van Van Midden belandt en ‘de heren in het zwart-wit’ stellen tevreden vast dat de burgemeester zich nog niet negatief heeft uitgelaten over de nieuwe zienswijze.

Communicatiemiddelen

De mannen van het IQ Aarmoei-nieke kiezen niet zomaar voor de Kade als Middenpunt. Met de plattegrond in de hand wijzen ze aan: ,,In het noorden van de Kaai ontwikkelt zich de nieuwe wijk Stadoevers, in het oosten zien we het oude centrum met de bestuurlijk macht. Richting het zuiden vereist zich het nieuwe streekziekenhuis en ten westen treffen we het outlet-centrum Rosada. In het midden van dit alles ligt de Kaai.”