Hymne van de Leut luidt vierdaags carnavalsfeest in

Prins Ad blikte nog kort terug op z'n carnaval vorig jaar toen zijn vrouw ziek was en hij kort daarna afscheid van haar moest nemen. ,,We moeten door en dat doen we ook. Al passend en metend.'' Dat laatste was het motto in zijn Oud Gastel en daar zoomden de meeste prinsen op in. Het feest in de lobby van het gemeentehuis was opnieuw mooi van opzet. Opnieuw had de burgemeester een nieuw carnavalskostuum, waarop alle dweilbands het 'oh, wat ben je mooi' inzetten.