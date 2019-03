Huwelijksbootje steeds voller in Halderberge, daarom negen trouwambtenaren erbij

Openlucht­the­a­ter Vrouwenhof luidt de noodklok: ‘Kunnen niet garanderen dat we seizoen kunnen starten’

14:34 ROOSENDAAL - Openluchttheater Vrouwenhof luidt de noodklok: er is een serieuze kans dat er dit jaar helemaal geen voorstellingen in Vrouwenhof plaatsvinden. De stichting verkeert in zwaar weer door het veranderde subsidiebeleid van de gemeente Roosendaal. De stichting lijkt dit jaar niet in aanmerking te komen voor subsidie.