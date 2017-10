'Huwelijk demente moeder uit Roosendaal terecht ongeldig'

Dat oordeelt het gerechtshof in Den Bosch in het hoger beroep dat haar echtgenoot had ingesteld in deze voor Nederland unieke zaak. Eerder vond de rechtbank in Breda het in november 2015 gesloten huwelijk ongeldig nadat specialisten concludeerden dat mevrouw Soeters op dat moment wilsonbekwaam was. Zij kon vanwege de ziekte van Alzheimer op dat moment de gevolgen al niet meer overzien. Ook de ambtenaar burgerlijke stand in Breda bleek die dag twijfels te hebben over de trouwerij van Christina en haar zestien jaar jongere partner André uit Heemskerk. Volgens het gerechtshof heeft hij 'niet te goeder trouw gehandeld'. Hij kan nog tot januari in cassatie tegen de uitspraak.

Geruchtmakend

Tot zolang blijft het geruchtmakende huwelijk in ieder geval geldig. Tot leedwezen van de dochters van mevrouw Soeters, Margita en Colinda. Die stapten naar de rechter toen zij al vrij snel na het huwelijk in gemeenschap van goederen werden geschrapt uit het testament van moeder Christina. Ook dat besluit werd genomen toen zij volgens door de rechtbank ingeschakelde onafhankelijke deskundigen wilsonbekwaam was.

Bizar

Al bij al is nu volgens advocaat van de dochters de opmerkelijke situatie ontstaan dat mevrouw Soeters volledig dement en in slechte fysieke gezondheid in een psychiatrisch centrum in Roosendaal verblijft, dat haar nog steeds wettige echtgenoot in het huis woont dat sinds het huwelijk deels van hem is geworden en dat de rijtjeswoning in geval van haar overlijden aan hem toekomt. ,,We zijn blij met deze uitspraak, er is een positieve stap, maar we zijn er gewoon nog niet. Het is bizar dat de rechters vinden dat dit huwelijk ongeldig is, maar dat het juridisch nog zo lang kan duren dat de man de opbrengst van het huis krijgt als mevrouw Soeters onverhoopt sterft", aldus advocaat Michelle Jongenelen.