Humanitas start praatgroep voor ex-mantelzorgers in Wennekerfabriek in Roosendaal

Daarom start Humanitas West-Brabant West in samenwerking met het Mantelzorgsteunpunt Roosendaal en Rucphen op 1 mei met een gespreksgroep voor ex-mantelzorgers. ,,Die mensen vallen soms in een gat omdat de intensieve zorgtaak is weggevallen. Dan kan het enorm helpen om in een vertrouwde omgeving, waar je je kwetsbaar op kunt stellen, contact te hebben met lotgenoten. De rest van de wereld is vaak al lang weer overgegaan tot de orde van de dag. Mensen merken dat er minder begrip is voor hun gevoelens'', schetst coördinator Katinka Hendriks van Humanitas.

‘Stapeltjesverdriet’

,,Je ziet ook veel 'stapeltjesverdriet': oud verdriet dat jarenlang is weggestopt, komt nu naar buiten. Maar soms ook woede, bijvoorbeeld over wat er allemaal is misgegaan in de zorg.‘’



Humanitas heeft al eerder vergelijkbare gespreksgroepen georganiseerd in Roosendaal en Bergen op Zoom. 'Eindelijk kan ik erover praten. Ik voelde me hiervoor alleen en onbegrepen', heeft een deelnemer daarover opgeschreven.

Rouwcafé

De gespreksgroep voor ex-mantelzorgers is een van de elf genomineerde projecten voor de landelijke Helemaal Humanitasprijs. Humanitas organiseert ook paar keer per jaar het Rouwcafé. De volgende is op 8 april, in De Brink met als gastspreker Tessa van Roosen.

Humanitas biedt, met hulp van zo'n 150 vrijwilligers, laagdrempelige maatschappelijke steun. Het bestuur van Humanitas zoekt versterking. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Katinka Hendriks.

De praatgroep start op 1 mei en telt zes bijeenkomsten op woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Aanmelden voor 20 april bij bij k.hendriks@humanitas.nl. of bellen naar 0165-599 936.