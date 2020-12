Hulpje bij het scheiden van afval in Roosendaal

Column Waarom ik mijn excuses aanbied aan Patrick en heel Roosendaal

5 december ‘Goedenavond, kunnen jullie aub iemand anders stukken laten schrijven over Roosendaal? Die pure BoZ-arrogantie proef ik in elk stuk wat Coentje over mijn stad schrijft. Best knap voor iemand die uit een boerendorpje komt! Ik zou het jammer vinden om het nieuws van BN DeStem niet meer te willen volgen. Graag iemand stukken laten schrijven die van Roosendaal houdt. BVD, Patrick (uit provinciestadje Roosendaal)’