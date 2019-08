Hulp voor woningzoekende in de gemeente Rucphen

RUCPHEN - Thuisvester ziet nieuwe kansen om kwetsbare woningzoekenden in de gemeente Rucphen te helpen. Een experiment dat uitgaat van aantoonbare urgentie kan schrijnende gevallen beter helpen, denkt de corporatie. Er ligt nu een pakket dat draait om maatwerk in bijzondere gevallen en gerichte advisering in bredere zin. Wethouder Martien de Bruijn noemt dat ‘een stap in de goede richting’.

Volgens de wethouder ziet ook Thuisvester het bijzondere belang voor Rucphen, een kleine gemeente met kernen met een grote eigenheid en veel sociale samenhang. ,,Dat is de kracht. We willen niet dat zo’n gemeenschap uiteen spat’’, zegt hij over de aandrang om dicht bij familie en vrienden te willen wonen.

Koorddansen

Het liefst had De Bruijn een plan had gezien dat een bredere groep huurders uit de gemeente voorrang geeft. ,,Dit is het maximaal haalbare, die discussie durf ik wel aan te gaan’’, verwijst hij naar beperkingen, opgelegd door strenge wettelijke regels en het verdeelsyteem Klik voor Wonen. ,,Het is koorddansen. Wij willen problemen oplossen die de politiek signaleert.’’

Met Klik mogen belangstellenden uit andere plaatsen nu eenmaal aanspraak maken op een huurhuis buiten hun gemeente, legt Henny Giesbergen van Thuisvester uit. Samen met het Rucphense gemeentebestuur zocht hij naar mogelijkheden die de ‘slaagkans’ van eigen inwoners verbeteren. Met name voor mensen met een kleine beurs. De ‘acties’ zoals Thuisvester ze noemt, zijn opgebouwd van onderaf, in samenspraak met de huurdersvereniging .

Volledig scherm Thuisvester © Archief BN DeStem

Belangrijk spoor is tevens het verbeteren van de voorlichting over de toewijzing, onder meer via informatieavonden. Bekend gegeven is dat mensen met een lagere opleiding worstelen om hun weg te vinden in Klik voor Wonen. Daar waar het kan moet er ook meer maatwerk komen.

Écht urgent

Zo kunnen mensen met een zogeheten sociale urgentie (vastgesteld door Surplus) buiten het Klik-systeem om toch een huurhuis krijgen. In dit soort gevallen (plotselinge scheiding, huiselijk geweld) kunnen dan alleen inwoners van Rucphen op deze hulp aanspraak maken. ,,Als het écht urgent is moeten we zorgen dat mensen een dak boven het hoofd krijgen’’, zegt Giesbergen. Zeggenschap over wat voor huis het wordt en op welke locatie, zit er in deze gevallen dan niet in. Goede toetsing per geval moet willekeur voorkomen.

De ervaringen die met de nieuwe aanpak worden opgedaan zijn volgens Gierbergen ook elders toepasbaar. ,,We gaan goed kijken hoe het zich ontwikkelt”, zegt hij over het experiment. ,,En we staan open voor goede ideeën.’’