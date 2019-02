Hulp in huishouden in Roosendaal weer op basis van uren: ‘We gaan niet in hoger beroep’

ROOSENDAAL - Wethouder Inge Raaijmakers is niet blij met de uitspraak van de Rechtbank in Breda over het resultaatgericht indiceren voor hulp bij het huishouden, maar legt zich er wel bij neer. ,,We gaan niet in hoger beroep", aldus de wethouder. Dat betekent dat de hulp voortaan ook weer op basis van een aantal uren zal worden toegekend.

De rechtbank deed dinsdag uitspraak in de eerste vier van in totaal 131 zaken die Jurist Wevers uit Aalten tegen de gemeente Roosendaal heeft aangespannen.

De 131 mensen die hulp bij het huishouden krijgen zijn van mening dat de gemeente die hulp moet toewijzen op basis van een aantal uren en niet op basis van het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis'. De gemeente vindt in principe dat het resultaat wèl voorop moet staan. Het huis moet schoon en leefbaar worden, hoe lang de hulp er ook over doet. Nee, zegt een aantal cliënten, wij willen dat de gemeente uren toewijst. Pas dan ervaren ze zekerheid. De rechter gaat daar in mee.

Aanpassen

,,We gaan het beleid aanpassen conform de uitspraak van de rechtbank”, zegt wethouder Raaijmakers. ,,Met de gebruikersgroep gaan we kijken hoe we de urenindicatie vorm kunnen geven.” In die groep zitten onder meer Hart voor de Zorg, de KBO, de zorgaanbieders en bemiddelaar René Mol. De wethouder zegt niet dat de gemeente afscheid gaat nemen van resultaatgericht indiceren. Ze zegt wel dat er een manier van urenindicatie aan wordt toegevoegd.

In zijn uitspraak verwees de rechtbank deze week naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in oktober 2018. Het ging over een zaak die in Steenbergen speelde. Deze Centrale Raad stelde toen vast dat het noemen van uren noodzakelijk is. De rechter in Breda heeft dat nu overgenomen. De cliënten hebben pas zekerheid als het aantal uren dat ze hulp krijgen is vastgelegd.

Schrijnend

Zoals gesteld staat Jurist Wevers 131 inwoners van Roosendaal bij voor de rechter. De eerste vier zaken - de meest schrijnende - heeft hij nu gewonnen en deze week zei hij alle zaken voor de rechter te willen brengen. Als hij al die zaken zou winnen - en daar lijkt het wel op - dan zou de gemeente in elke zaak 2.048 euro proceskosten moeten betalen. Samen 268.000 euro.

,,We gaan in overleg met Jurist Wevers", zegt wethouder Raaijmakers (Roosendaalse Lijst). ,,Want waarom zouden we zoveel tijd en moeite steken in juridische procedures? We willen vooruit!” Ze heeft donderdag een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin ze de vervolgstappen aankondigt.