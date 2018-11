‘Hulp bij het Huishouden in Roosendaal wordt beter’

VIDEO Kookboek met ‘vieze hapjes’ gat in de markt

16:55 ETTEN-LEUR - Een ‘vieze hapjeskookboek’ dekt feitelijk het best de lading, maar daarmee zou je velen tekort doen. En toch is dat wat het is: een kookboek voor mensen die dagelijks uit noodzaak zijn aangewezen op medische drinkvoeding, maar wél graag lekker eten.