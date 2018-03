Huldeblijk voor Jef Rademakers, de kwajongen van Hilversum

Politie betrapt illegale jager op heterdaad in Roosendaal

23 maart ROOSENDAAL - De politie heeft donderdag een man op heterdaad betrapt die illegaal aan het jagen was in de buurt van de Langendijksestraat in Roosendaal. De man is aangehouden, zijn spullen zijn in beslag genomen. Dat meldt het Politieteam Roosendaal op haar Facebookpagina.