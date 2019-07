Huizen verzakken door de droogte, meldingen uit heel de regio

Sinds de extreem droge zomer vorig jaar zijn honderden huizen in Nederland verzakt. Bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) regent het meldingen, onder meer uit Drimmelen, Tholen, Altena en Breda.



Voor 2018 kreeg het KCAF ongeveer drie klachten per week over een verzakte woning. Na de zomer van vorig jaar is dit aantal toegenomen tot gemiddeld vijf en soms zelfs tientallen per dag. Uit berekeningen blijkt dat in totaal 1 miljoen woningen risico lopen te verzakken, zegt KCAF-directeur Dick de Jong.



De droogte is een van de boosdoeners, vertelt hij. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen laag, wat tot problemen kan leiden met de fundering. Bekend is dat woningen op houten palen last kunnen krijgen van paalrot als het grondwaterpeil zakt.



Maar nu blijken, zegt De Jong, ook woningen met ondiepe funderingen in de problemen te raken. Door de droogte verandert de structuur van de grond en kunnen huizen wegzakken.