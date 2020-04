'Huisfotografe’ galerie TON in Rucphen wint grote prijs

Ewa Cwikla is kind aan huis in de Rucphense Galerie TON van Ton Jaspers. Al drie jaren werken de twee samen. ,,Het is een eer en genoegen om met Ewa samen te mogen werken en om fine art werk van haar kwaliteit binnen onze muren te mogen exposeren en verkopen’‘, aldus Ton Jaspers.

Cwikla is Poolse van geboorte, maar al sinds 1985 woonachtig in Nederland. Als kind al was ze gefascineerd door fotografie en de laatste jaren heeft ze de ommezwaai gemaakt van ‘algemeen fotografe’ naar ‘fine art fotografe’. Fotografie als kunst. Kenmerkend voor haar stijl is het bijna Rembrandtiaanse licht in combinatie met een fluweelzachte sfeer.