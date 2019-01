Huiselijke gastvrijheid na metamorfose uitvaartcentrum Oudenbosch

OUDENBOSCH - Kleinschalig, in een warme sfeer waarin rust en persoonlijke betrokkenheid voorop staan. Dat is de werkwijze van Ellen Kok, sinds september vorig jaar eigenaar van het Monuta uitvaartcentrum in Oudenbosch.

Dat is ook hoe ze het gebouwtje aan de Parkstraat na de overdracht heeft laten ombouwen tot een huiselijke plek om te rouwen en afscheid te nemen. Dat begint al in de eigentijdse ontvangstruimte waar het witte stucwerk vervangen is door zachte bruintinten met achter het stoffen bankstel een wand waarop de basiliek van Oudenbosch vanuit een schuine hoek is weergegeven. ,,We zijn er natuurlijk voor iedereen, ongeacht afkomst of geloof.‘’

Drempel

Ellen Kok (54) is samen met de pas 22-jarige Thaneé Aerts het gezicht van het uitvaartcentrum nieuwe stijl. Ellen kwam in 2002 bij Monuta in dienst en is nu franchisenemer. Thanée wist op haar achtste, toen ze haar overleden oma sokken aan mocht doen, al dat ze in de uitvaartverzorging wilde. Samen streven ze een persoonlijke benadering na. ,,Voor veel mensen is de drempel om naar een mortuarium te gaan hoog, terwijl goed afscheid nemen juist heilzaam kan werken, troost kan bieden.‘'

Plakje cake

Het beeld van eventjes een levenloos lichaam zien opgebaard en vervolgens een kopje koffie met plakje cake moet uit het hoofd, vinden Ellen en Thanée. ,,Bij ons kan familie op ieder gewenst moment bij hun dierbare zijn. Dat kan op afspraak in de rouwkamer, maar ook 24 uur per dag in de familiekamer waarvan de nabestaanden de sleutel krijgen. Ze kunnen de afscheidkamer gedurende de periode tot de uitvaart naar eigen believen inrichten met kaarsen, foto's of andere tastbare herinneringen. Zachte ledverlichting geeft de kamer desgwenst een bepaalde kleur.‘’

Dankbaar

Tussen de twee rouwkamers is de verzorgruimte ingericht, waar familie steeds vaker samen met Thanée wil zorgen dat de overledene er voor de bezoekers mooi bij ligt. ,,We stellen de mensen op hun gemak. Gelukkig is de dood de laatste jaren veel bespreekbaarder geworden. Ieder gaat er op z'n eigen manier mee om. Als wij de juiste faciliteiten weten te bieden is het naast zwaar ook zeer dankbaar werk, wat we mogen doen.‘’