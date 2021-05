Huisartsen bezorgd over vaccin-afhakers: ‘Het is maar de vraag wanneer ze wél aan de beurt zijn’

,,Als iemand in die leeftijdscategorie zich nu niet laat vaccineren en wil wachten op een ander vaccin, is het maar de vraag wanneer diegene dan weer aan de beurt is", aldus Sturm. ,,Daar is nu nog totaal geen zicht op. Die mensen lopen het risico dat ze voorlopig helemaal niet gevaccineerd worden. Terwijl juist zij degenen zijn die, áls ze besmet raken met het coronavirus, het grootste risico hebben dat de ziekte gecompliceerd verloopt.”



Het AstraZeneca-vaccin kwam onder vuur te liggen toen bekend werd dat het vaccin in uitzonderingsgevallen een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes kan veroorzaken bij vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Minister Hugo de Jonge legde om die reden op 2 april het vaccineren van mensen geboren in 1961 of later stil. Het vaccineren van de groep geboren in 1960 of eerder, ging gewoon door.