HUIS van Roosendaal pas in november volledig gebruiksklaar

Samenvatting Tim van Rijthoven zorgt voor enorme sensatie met zege op Daniil Medvedev in finale Rosmalen

Tim van Rijthoven (25) uit Roosendaal heeft voor een ongelooflijke stunt gezorgd op de Libéma Open in Rosmalen. De nummer 205 van de wereld was in de finale veel te sterk voor de Rus Daniil Medvedev. De Rus werd in iets meer dan een uur tennis aan de kant geschoven: 6-4, 6-1.

12 juni