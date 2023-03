Huis van Halderberge moet burgers een thuisgevoel geven en raadsleden een goede vergaderplek

in memoriam ‘Man van de stad’ Kees Verstraten (1961-2023) wilde niets liever dan iets terugdoen voor zijn Roosendaal

ROOSENDAAL - Zo trots als hij was dat hij als wethouder iets voor zijn stad mocht betekenen, zo hard was de klap voor Kees Verstraten toen hij al na zes weken wegens ziekte zijn taken moest neerleggen. Donderdag overleed hij, 61 jaar oud.