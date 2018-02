Huis beschoten in Roosendaal, geen gewonden

Video Suikerfabriek Roosendaal haalt recordoogst: 'Jaarlijks zetten we miljoenen flesjes stroop op de markt'

17 februari ROOSENDAAL - De bietencampagne zit er weer op. Vier maanden lang reden vrachtwagens dag en nacht af en aan met miljoenen suikerbieten naar de fabriek van Suiker Unie in Dinteloord. In totaal heeft de suikerfabriek vier miljoen ton bieten verwerkt. Goed voor zo'n 600.000 ton suiker. Een recordoogst. Met als belangrijkste oorzaak dat het aantal hectare bieten met twintig procent is toegenomen, vertelt Kees Langebeeke, commercieel directeur consumentenproducten bij Suiker Unie.