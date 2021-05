Houvast zoeken bij de moeder van troost en hoop: ‘Hosties uitreiken met pincet, coronaproof doch met eerbied’

ZEGGE/SINT WILLEBRORD/ROOSENDAAL - In tijden van nood is Maria altijd dichtbij. De moeder van Jezus biedt veel mensen troost en hoop, ook als ze niks met het geloof hebben. De meimaand is bij uitstek de maand van de Mariaverering. Zondag opende bisschop Jan Liesen in de Onze Lieve Vrouwekerk van Zegge de Mariamaand. Met 30 gelovigen in de kerkbanken.