Houten beelden glimmen weer in Wouwse kerk

WOUW - De heiligen Gerardus en Martinus, de deugden Amor Divinus en Fides en kardinaal Bona zijn weer terug in de Lambertuskerk in Wouw. Eind februari werden ze uit de kerk gehaald voor een 375 kilometer lange reis naar Paderborn in Duitsland.

Daar waren de beelden te zien op de expositie ‘Peter 'Paul Rubens en de Barok in het noorden’ die van 25 juli tot 25 oktober is gehouden in het aartsbisschoppelijk Diözesanmuseum in die stad.

Volledig scherm De beelden in de Lambertuskerk van Wouw. © Henk den Ridder

Nieuwe waslaag

Parochiebestuurder Wim Brooijmans en archivaris Wim Reijnders waren verguld met de staat waarin de houten beelden terugkeerden in Wouw. ,,In Duitsland is de oude waslaag eraf gehaald, zodat de eikenhouten kleur weer naar boven kwam. Nu is er een nieuwe beschermende waslaag opgezet", legt Brooijmans uit.

Noppenfolie

De vijf beelden kwamen in een busje van Paderborn naar Wouw. Elk beeld zorgvuldig ingepakt in noppenfolie, want een vinger is zo van een heilige afgebroken. Met een steekwagen reden de twee Duitse museummedewerkers de kostbare stukken naar binnen.

Volledig scherm St. Martinus staat weer op zijn sokkel in de Lambertuskerk van Wouw. © Henk den Ridder

Glimmen

Met een flinke inspanning tilden de twee de beelden weer op hun sokkel. St. Martinus, St. Gerardus en kardinaal Bona in het altaar en de twee deugden aan de linkerwand van de kerk. ,,Wat glimmen ze mooi", zei archivaris Reijnders, toen hij de Heilige Gerardus weer in de zon op zijn sokkel zag hangen naast de beelden die geen nieuwe waslaag hebben gekregen.

Volledig scherm Beelden aan de wand van de Lambertuskerk in Wouw. © Henk den Ridder

Wim Brooijmans begeleidde de beelden in februari naar Duitsland. ,,Ook om te zien hoe het daar ging”, zegt hij zachtjes. Brooijmans was ook present bij de perspresentatie van de expositie. Die zou eigenlijk in mei worden geopend, maar ook in Duitsland zet corona agenda's op zijn kop. Op 25 juli opende het museum de tentoonstelling.

Quote De kerk in Paderborn is vernield door Britse bommen, onze kerk door de Duitsers Wim Brooijmans, Parochie Onze Lieve Vrouw van het Woud, Wouw

Het moment van de expositie is mooi gekozen, onderstrepen Brooijmans en Reijnders. ,,De kerk in Paderborn is vernield door Britse bommen, onze kerk door de Duitsers. En nu, 75 jaar later, worden onze beelden in Duitsland getoond. een mooie vredesgedachte", zegt Brooijmans.

Volledig scherm Lambertuskerk in Wouw. © Henk den Ridder

Onder de grond

Zeker ook omdat de kostbare houten beelden een roerige oorlogsgeschiedenis hebben. Ze maakten oorspronkelijk deel uit van het koorgestoelte in de kerk. ,,In 1944 zijn de 32 beelden uit het gestoelte gehaald en ingepakt in stro onder de grond verstopt. Daardoor bleven de beelden ongedeerd toen de Duitsers de kerk verwoestten", verhaalt Reijnders.

Reijnders en Brooijmans zijn blij dat het prachtige houtsnijwerk na zoveel maanden weer terug is in de Lambertuskerk.