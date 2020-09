Houdoe L-vorm, hallo halve maan: Gaan raadsleden beter luisteren door nieuwe inrichting?

Burgemeester Han van Midden en griffier Elsbeth van Straaten zijn trots op de nieuwe inrichting van de ruim 550 jaar oude raadszaal. Van Straaten was sinds 2016 bezig met deze langgekoesterde wens. ,,Maar sinds de komst van burgemeester Van Midden zat het project in een nieuwe flow. Ondanks de beperkingen van een monument, is er voor een enorme verbetering gezorgd.”

Quote Ik moest continu naar links en naar rechts kijken om de vergade­ring goed te leiden Han van Midden, Burgemeester

Behalve de nieuwe webcams en het geluidssysteem, is alles bij lokale bedrijven aanbesteed. En met een strak budget. Zo is er geen klimaatbeheersingssysteem van ruim een ton aangelegd, maar is er alleen een zonwering voor de ramen gehangen. ,,Mocht het hier echt te warm worden, dan kunnen we straks uitwijken naar het nieuwe stadskantoor”, zegt Van Midden.

Volledig scherm In de oude situatie (zoals hier in 2012) zat het college in een hoekje van de zaal. Vanaf nu is de spreker het middelpunt van de vergadering. © Peter van Trijen

Grootste verschil is de nieuwe opstelling, in een halve maan in plaats van een L-vorm. Die moet ervoor gaan zorgen dat er in vergaderingen beter wordt geluisterd. ,,Het college zat in een hoekje en alle blikken waren daarop gericht”, zegt Van Midden. ,,Dat was ook voor mij als voorzitter lastig, want ik moest continu naar links en naar rechts kijken om de vergadering goed te leiden. Nu kijkt iedereen naar de spreker, en door de halve cirkel voelt iedereen zich onderdeel van de vergadering. Dat lijken kleine dingen, maar ik denk dat dat psychologisch toch een verschil maakt.”

Trots op de regio

Helpt dat niet, dan komt er boven de voorzitterstafel nog een Latijnse spreuk te hangen, die volgens Van Midden ‘vrij vertaald’ betekent:‘Soms is het beter om te luisteren, dan te spreken’. Daaronder komen de Roosendaalse én de Brabantse vlag gebroederlijk naast elkaar. ,,Om te laten zien dat we trots zijn op de kracht van onze regio.” Om er met een knipoog aan toe te voegen: ,,Dus ik wil straks geen discussie of er ook nog een Nederlandse vlag bij moet.”

De raadszaal wordt vanwege coronamaatregelen voorlopig alleen gebruikt als niet de hele raad aanwezig hoeft te zijn. Die bijeenkomsten worden in Zaal Goderie gehouden.