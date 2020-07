Hotelplannen op De Stok in Roosendaal vertraagd, Wellness Roosendaal blijft voorlopig dicht

ANALYSE De ‘burgemees­ter van Wouw’ lag al langer aan de ketting binnen de Roosendaal­se Lijst

13:31 ROOSENDAAL - De overstap van fractievoorzitter Eric de Regt van coalitiepartij Roosendaalse Lijst (RL) naar oppositiepartij én politieke aartsvijand VLP is de meest gevoelige politieke transfer in Roosendaal ooit. Maar ook de meest onverwachte? Nee, zeggen politieke insiders. Het botert namelijk al jaren niet meer tussen de in Wouw mateloos populaire De Regt en zijn partij.