Hotelketen heeft serieuze interesse in Borchwerf II

ROOSENDAAL - Vroeg of laat komt er een hotel op Borchwerf II, zo is de stellige overtuiging van directeur Leo Welters. Dat is ook hard nodig want de hotelcapaciteit in de directe omgeving houdt niet over. ,,Een partij met ruime ervaring in het hotelwezen heeft serieuze interesse getoond.’’

Welters kan in dit stadium van de onderhandelingen niet zeggen om welke hotelketen het gaat. De beoogde locatie blijft hetzelfde: een lap grond van zo'n 14.000 vierkante meter langs de A17 tussen het horecacluster McDonalds/Délifrance/Beren Eetcafé en Bom Engineering in. Dat laatste bedrijf groeit nog steeds en bouwt een tweede bedrijfshal naast het kantoor.

Minder kantoren

Kantoorcomplexen moesten het vooral in de beginjaren op de zichtlocaties langs de snelweg worden. ,,De vraag naar kantoorruimte bleek minder groot dan verwacht‘’, zegt Welters, die in vijftien jaar vele bestemmingsplanwijzigingen voorbij zag komen. Hij hoeft de plattegronden van 2005 en nu maar naast elkaar te leggen om de snel veranderende vraag-aanbodmarkt te illustreren. Uiteindelijk voorziet het bedrijventerrein vooral in grootschalige distributiecentra en transport.

Met een kantorenleegstand van zeven procent in Roosendaal, zag de vastgoedmarkt al snel in dat de zogeheten office-wand langs de A17 niet langer in trek was. Welters: ,,Daarop is het horecacluster van de grond gekomen. De volgende stap is een hotel, centraal gelegen in een werkgebied.’’

400 bedden

Met veel Japanse, Duitse, Amerikaanse en Belgische bedrijven op Borchwerf II is de vraag naar overnachtingsmogelijkheden groot. Twee hotels in Halderberge, drie in Roosendaal, samen tellen ze ongeveer 400 bedden. Sinds kort is het migrantenhotel aan de Gastelseweg in gebruik, goed voor 224 seizoensarbeiders. De Stok krijg hotelfaciliteit met 127 kamers. Maar dan nog komen veel zakenlieden bij een meerdaags bezoek aan Borchwerf II klem te zitten.

Cubicco failliet

De nieuwe kandidaat voor een hotelvoorziening komt voor Welters als geroepen. ,,De kers op de taart‘’, zo prees hij de noodzakelijke accommodatie al eerder. Dat was nog toen Cubicco het plan lanceerde voor een motel met 48 studio's met aparte slaapkamer en woonruimte. Op precies hetzelfde braakliggende terrein als nu. Bedoeld voor de ‘tijdelijke werkers, zijnde geen arbeidsmigranten’. Een geschikte investeerder voor de exploitatie van het motel werd nooit gevonden. Cubicco ging bovendien failliet.

Bij de gemeente Halderberge, het grondgebied van veld F van Borchwerf II CV zijn de nieuwe hotelplannen nog niet bekend. Het bestemmingsplan logies Emmerblok werd eerder voor Cubicco goedgekeurd. Wethouder Hans Wierickx wacht nieuwe aanvragen rustig af.