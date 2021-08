Hotelkamers De Stok in de verkoop en grootste plannen voor wellness: ‘Ik kan niet wachten’

Documentai­re over oud RBC-sport­park De Luiten en Kalsdonk in de maak: ‘Dit is dé volkswijk’

16 augustus ROOSENDAAL – Journalist Floyd Aanen werkt aan een documentaire over het oude RBC-sportpark ‘De Luiten’ en Kalsdonk, waar het stadion tot 2001 in gevestigd was. De documentaire, genaamd De Luiten: Volkswijk en Voetbal, draait vooral om die wijk en de mensen die de tribunes vulden, waar Aanen er zelf één van was. ,,De ambiance, de dronken toeschouwers, een vechtpartij: er gebeurde van alles en ik keek mijn ogen uit.”