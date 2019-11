Hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd houdt gasten zowel geestelijk als fysiek in topvorm

BOSSCHENHOOFD - Er wordt wat af vergaderd in de tien vergaderzaaltjes van hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd. Of zo'n praatsessie altijd even productief is, als een groep na een ochtendsessie van vier uur aanschuift voor de luncht, trekt hotelier Hans Douma wel in twijfel. Zijn hotel biedt sinds donderdag de oplossing: de fitness en personal traininggroep Enforce heeft haar intrek genomen in het hotel.

Het was 's lands beste Paralympisch atleet Jetze Plat, die de fitnessruimte mocht openen. De pas 23-jarige mastertrainer Quinten Aarts uit Roosendaal gaat er voor zorgen dat de hotelgasten van bedrijven en organisaties, die in De Reiskoffer verblijven niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk in topvorm blijven. ,,Enforce is een snelgroeiende formule van fysieke workouts in combinatie met krachtige coaching. Wij helpen mensen naar een volgend level te tillen.‘’

Sporthotel

Douma offerde één van zijn tien vergaderzaaltjes op en liet er Michiel Laterveer van Matrix fitnesstoestellen op los om de zaak in te richten. ,,Recent onderzoek van hotelgroep Accor toonde aan dat mensen graag willen trainen in hotels. Zeker de zakelijke gast baseert zijn keuze op de aanwezigheid van fitnessapparatuur. Een gezonde geest in een gezond lichaam.‘’ De hotelmanager lacht bij het noemen van de naam Sporthotel, waarmee Bosschenhoofd in de jaren zeventig en tachtig naam maakte. In die jaren belegden alle grote wieler- en voetbalploegen hun trainingskampen in West-Brabant met het Sporthotel als uitvalsbasis. Ook nu nog strijkt NAC jaarlijks tijdens de winterstop neer bij De Reiskoffer en bij zijn deelname aan de triathlon van Oud Gastel sliep Jetze Plat er.

Beenspieren

Plat won als handbiker en paratriatleet Olympische medailles op de Spelen van Rio. Volgend jaar gaat hij in Tokyo voor dubbel goud. Hij kwam 28 jaar geleden ter wereld zonder kniebanden in zijn linkerbeen. Zijn bovenbeen is een stuk korter en zijn heup staat deels buiten de kom. Dat zorgt ervoor dat hij niet zo lang kan lopen. Rechts ontbreekt zijn bovenbeen. Zijn rechtervoet werd tien jaar geleden geamputeerd, het lichaamsdeel had weinig nut en zorgde voor vervelende drukpunten. Maar zijn kabeldikke armen zijn als beenspieren ontwikkeld. Daar zwemt, fietst en loopt hij harder mee dan wie dan ook, want naast Rio won hij ook de Ironman van Hawaii.