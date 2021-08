Horeca verhuist toch niet naar Emile van Loonpark tijdens kermis: ‘Meer na- dan voordelen’

Jonge tiener belandt op sekslijst­je van 65-jarige Zevenberge­naar, eis 20 maanden cel

20 augustus ZEVENBERGEN/ROOSENDAAL – De 65-jarige H. van L. uit Zevenbergen had een heel document op zijn computer over de mannen en jongens waarmee hij dates had. Inclusief lijstjes ‘seks’ en ‘beste seks’. Onder die laatste kolom stond ook een 15-jarige jongen uit Roosendaal.