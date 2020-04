Horeca steekt Roosendalers hart onder de riem: 'Straks is de markt weer bruisend’

De Vereniging Horeca Oude Markt (VHOM) is de bedenker van het spandoek: ,,Wij missen onze klanten. Met dit spandoek willen we laten zien dat we er nog zijn voor hun. En dat we straks er alles aan doen om van de markt weer een bruisend plein te maken”, zegt horecaman Jean Pierre Kolthoff.

Kunstenaar Frank Roks heeft het ontwerp bedacht en gemaakt: ,,De Tullepetaon is een iconisch beeld voor Roosendaal en voor de Markt. Het spreekt tot de verbeelding. De Tullepetaon die als feniks uit de as herrijst.”

De uitdrukking ‘als een feniks uit de as herrijzen’wordt gebruikt om aan te geven dat iets of iemand tot bloei komt, na eerst volledig te zijn afgebroken. ,,Dat staat ook op het spandoek: samen gaat het lukken!", zegt Kolthoff.

Bredase model

Op de achtergrond wordt door Corné Oosterbos, voorzitter van de Roosendaalse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gewerkt aan een plan om de horeca te helpen. ,,We zijn druk aan het overleggen met onze horecaondernemers, de gemeente en brouwerijen om een plan te maken.”

In Breda is een plan gemaakt dat Oosterbos ook in Roosendaal wil uitrollen. Een groot deel van de horecabedrijven in Breda worden door pandeigenaren en brouwerijen geholpen om de huur van april en mei te kunnen betalen. Ze hoeven in deze maanden zelf maar een derde van de huur voor hun rekening te nemen.

,,Wij hebben als KHN hard meegewerkt aan het model in Breda. Dat plan zou ook goed passen op de situatie in Roosendaal. Nu zijn we aan het overleggen met banken, brouwerijen en vastgoedeigenaren.”