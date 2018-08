Horeca let onvoldoende op alcoholgebruik jongeren

Dat blijkt uit de jongste cijfers van de GGD die zijn opgenomen in het vernieuwde alcoholpreventieplan van de gemeente.

Corné Oosterbos, voorzitter van de Roosendaalse afdeling van Horeca Nederland kent de cijfers en is ervan bewust dat ze moeten verbeteren. ,,Regels zijn regels en die moeten worden nageleefd. Daar doen we onze best voor."

De GGD zette vorig jaar 17- en 18-jarige mysteryshoppers in om te achterhalen waar ze alcoholische drankjes konden kopen. Dat gebeurde in Roosendaal in 7 supermarkten, 1 slijterij, 5 cafetaria's, 6 cafés en 5 sportkantines. Het gemiddelde nalevingspercentage bleek 63 procent te zijn, waarbij supermarkten en slijterij honderd procent scoorden. De Roosendaalse horeca bleef steken op 33 procent, wat overigens nog altijd zes procent meer is dan het landelijke nalevingspercentage in de horeca.

De vergelijking met supermarkten is lastig, zegt horecaman Oosterbos. ,,Zij kunnen veel gemakkelijker dan wij de leeftijd controleren. Aan een drukke bar is dat veel moeilijker en bovendien, je kunt niet controleren of de koper van een pilsje ook degene is die het opdrinkt. Die wederverstrekking (doorgeven aan een ander, FI) gebeurt bij de supermarkt buiten de winkel, bij de horeca binnen. Maar we zijn geen agenten, we willen ook gastvrij zijn."

Desalniettemin wil de Roosendaalse horeca zich inzetten om de naleving van het alcoholverbod voor 18-minners te verbeteren. ,,We zijn bezig een zelfcontrolesysteem op te zetten, iets soortgelijks zoals ze ook in supermarkten hebben. Dat is een intern systeem waarbij zaken elkaar met mystery-gasten controleren. We hebben daar al met de wethouder over gesproken, de vraag 'hoe voeren we het uit' komt op onze eerstvolgende vergadering aan de orde. We hopen we er begin 2019 mee te kunnen beginnen."

Polsbandjes werken met Carnaval goed om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken.

Daarnaast zal ook bij steeds meer Roosendaalse evenementen polsbandjes gebruikt gaan worden. Die kunnen alleen jongeren van 18 jaar bemachtigen met hun ID; de bandjes worden sinds een paar jaar tijdens Carnaval gebruikt en werken goed. Permanent gebruik is geen optie, zegt Oostberbos. ,,Het effect wordt kleiner en de kans op vervalsen groter."

Uit onderzoeken blijkt ook dat steeds meer Nederlanders het normaal vinden dat jongeren niet drinken (en roken) voor hun 18e. Tegelijkertijd wordt de meeste alcohol door jongeren thuis en bij vrienden thuis gebruikt.