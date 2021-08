Horeca kan amper aan personeel komen: ‘Als ik niet zelf was gaan koken, hadden we moeten sluiten’

Jonge woningzoe­ken­den willen Wouw niet uit en komen met plan voor starters­buurtje

25 augustus WOUW - Ze zijn jong, geboren en getogen in Wouw en willen niets liever dan in hun thuisdorp hun eerste eigen huis kopen. Alleen hebben de initiatiefnemers van Wouwse Jeugd (Z)onder Dak (WJZD) allemaal één en hetzelfde probleem: er is voor hun geen plek. Daar willen ze nu zelf verandering in brengen.