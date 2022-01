Horeca in West-Brabant snakt naar gasten, niet naar compensatie

In het buitenge­bied geldt het recht van de sterkste: waarom Fiona alleen een huis mag bouwen, als ze veel geld heeft

Het moest de redding worden van het Brabantse platteland: de Ruimte voor Ruimte-regeling. Leegstaande stallen slopen en de kosten terugverdienen met bouwtitels voor riante villa’s. 22 jaar later heeft Brabant de miljoenen nog altijd niet terugverdiend en buigt de hoogste rechter zich over de vraag: Is er eigenlijk wel een stal gesloopt in ruil voor die grote woningen?

15 januari