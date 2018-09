Horeca in Roosendaal schrikt van enorm podium voor feestweek

Bredase kickbok­sers: 'Aziz een terrorist? Dat kan niet'

9:50 BREDA - ,,Aziz een terrorist? Nee joh. Dat kunnen we niet geloven. Hij is een heel sympathieke, toegewijde, stille jongen. Bijna verlegen, maar altijd in voor een grapje. Helemaal niet gewelddadig of agressief maar juist het tegenovergestelde.'