Hoort de vlag in de raadszaal?

Kwart eeuw geleden vlogen acht avontu­riers op één motor 57 uur van Seppe naar Bali en terug

10:00 BOSSCHENHOOFD - Laten zien dat je vanaf een klein grasveld in Brabant de hele wereld kunt bereiken. Dat was wat acht sportvliegers in 1994 beoogden met een monstervlucht Seppe-Bali-Seppe. Een kwart eeuw later komen de piloten van toen samen op Vliegclub Seppe samen en herinneringen op te halen aan de bijzondere vliegreis.