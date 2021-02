Hoogtijdagen voor de natuurfotografen: ‘Ik vergeet alles, ook de tijd’

Ophef over vaccina­ties in verpleeg­hui­zen. Lieten ook managers in deze regio zich onterecht inenten?

14 februari Mogelijk hebben ook managers in een verpleeghuis in West-Brabant zich laten inenten met het coronavaccin terwijl ze daar nog helemaal geen recht op hebben. Dat zegt bestuurder Christ-Jan Danen van thuiszorginstelling TWB naar aanleiding van de ontstane ophef over de vaccinatiepraktijken in een aantal Zuid-Hollandse verpleeghuizen.