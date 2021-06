Hoogste punt van appartementencomplex De Vlette is bereikt

RUCPHEN - In de bouwwereld zijn drie ijkpunten meestal aanleiding voor een feestelijk moment. Een eerste paal, een eerste steenlegging en het hoogste punt. Bart de Kok van De Kok Bouwgroep had de eerste twee al laten varen, maar het hoogste punt van appartementencomplex De Vlette mocht niet onopgemerkt voorbij gaan.

Want grootschalige woningbouw in het hart van een dorp, komt niet zo vaak voor. In de woorden van De Kok, Thuisvester-directeur Pierre Hobbelen en wethouder René Lazeroms: ,,Zoiets doe je maar één keer, laat het dan ook meteen goed zijn.‘

De Vlette omvat 34 appartementen, waarvan 16 sociale huur en twee commerciële ruimtes. De druk op de woningmarkt hebben de ontwikkelaars gemerkt, want in no time waren alle appartementen ingevuld. Hobbelen zei wel 300 reacties van belangstellende huurders te hebben gekregen. ,,Dat zegt iets over de druk.‘’ In de winkelstrip op de hoek Rucphense Vaartkant met Raadhuisstraat komt huidtherapeut Potters. De andere winkel is nog niet ingevuld.

Twee winkelunits

Peter Manniën is als voorzitter van de Rucphense ondernemerskring bij de werkgroep Centrumplan betrokken. ,,Aanvankelijk waren er zes winkelunits ingetekend. Toen trapten we op de rem. Op de schaal van Rucphen is dat niet reëel meer.‘’ Hij is wel in zijn nopjes met het resultaat. ,,We krijgen er eindelijk een Marktplein mee.‘’

Burgemeester, wethouder, woningcorporatiedirecteur, enkele ondernemers en ook een groepje bouwleerlingen waren bijeen om de vlaggen in top te hijsen. Het pannenbier werd vervangen door een blikje fris. De Kok zei dat de toekomstige bewoners een film krijgen van hoe de bouw vordert, nu het zo lastig is hen uit te nodigen voor een rondje over de bouwplaats.

Dorpshart

Lazeroms nam zijn gehoor mee terug in de tijd. Tien jaar terug werd het eerste vlekkenplan voor Rucphens dorpshart geschreven. ,,Intussen is zo goed als alles veranderd. Gemeentehuis is naar de Binnentuin getrokken, het multifunctioneel centrum Agora en invulling van het oude raadshuis gerealiseerd, de verkeerssituatie aangepakt, jeu de boulesbanen verlegd. Met deze woningbouw krijgt het plein van Rucphen er een echte blikvanger bij.‘’

Met een schuin oog naar het in aanbouw zijnde appartementencomplex van bouwbedrijf Van Agtmaal verderop in de straat grapte de wethouder dat het wel een onderlinge competitie lijkt, wie het eerst klaar is. Hij verklaarde de naam De Vlette uit de vroegere turfvaartgeschiedenis, waarin de turfstekers op een vlet door dit gebied voeren.