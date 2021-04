Hoogspanningsleiding moet bij Roosendaal ondergronds

Dat schrijven de gemeenteraad van Roosendaal en het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de minister Bas van 't Wout van Economische Zaken. Die gaat, samen met netwerkbeheerder TenneT, over het 380 kV-tracé Rilland-Tilburg. De brief is donderdag unaniem door de raad aangenomen en gaat vrijdag op de post.

Een stuk krachtiger

Daarmee is de reactie van Roosendaal op het voorgestelde tracé langs de stad een stuk krachtiger geworden dan het oorspronkelijke voorstel van het college. Met name de plaatselijke knelpunten komen nu veel beter in beeld dan in de conceptbrief.

Volledig scherm Bewoners van de Vlietweg in Roosendaal proberen te voorkomen dat de 380 kV-masten in hun achtertuin komen. Vlnr Arno Massar, Ad Bogers, Madeleine en John Bressers en Goof Hagens. © Henk den Ridder

Die knelpunten zijn de Vlietweg en de Noordstraat en de bedrijven op Borchwerf II langs de A17. Een aantal bewoners van de Vlietweg en de Noordstraat is niet blij omdat ze grote vakwerkmasten in de tuin kunnen krijgen. Hun woon- en leefgenot wordt aangetast. Oorspronkelijk liep het tracé met een boog om het westen van de stad heen. Het stadsbestuur wil weten waarom deze veel gunstigere variant is geschrapt.

Bedrijfsvoering

De ondernemers langs de A17 zijn bang dat de bedrijfsvoering in gevaar komt door de magnetische en elektrische velden die rond de hoogspanningsleiding hangen. Ze vrezen voor de gezondheid van hun personeel en voor de stabiliteit van hun computers en netwerken.

Volledig scherm In deze groenstrook langs de A17 wil TenneT straks de masten voor de 380 kV-verbinding bij Roosendaal plaatsen. © Henk den Ridder

Deze aspecten kwamen in de eerste brief van B en W nauwelijks aan de orde en worden nu met nadruk beschreven. ‘De hoogspanningsleiding geeft beperkingen in hun woon- en leefklimaat.’ Roosendaal eist nu bijna dat TenneT en de minister met de bewoners en de gemeente gaan praten over een passende oplossing.

Dat geldt ook voor de bedrijven op Borchwerf II, die eigenlijk in Halderberge staan. Uit de brief aan de minister (die in Hoeven woont): ‘Voor een goed ondernemerschap en vestigingsklimaat is het gewenst dat bij de verdere uitwerking ook rekening wordt gehouden met de gezondheidsaspecten en een goede landschappelijke inpassing ter plaatse.’

Ondergrondse snelweg

Als de elektriciteitskabels in de Buisleidingenstraat worden gelegd, vervallen veel van deze bezwaren. Deze ondergrondse snelweg loopt van Rotterdam, langs Roosendaal naar Antwerpen. Probleem is nog wel dat van het 380 kV-tracé van 68 km van de minister slechts maximaal 10 km ondergronds kan worden aangelegd. En die zijn al vergeven.