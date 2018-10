Hooglanders komen dit jaar niet meer terug op Landerije

ROOSENDAAL - De Schotse hooglanders zijn sinds augustus uit de Roosendaalse Landerije vertrokken omdat de bodem van de twee grote terreinen voor de hooglanders te schraal was geworden. Het water op de weides was te weinig en van slechte kwaliteit na de grote droogte van de zomer.

Dirk Geleijns van Geleijns Begrazingsbeheer vertelt dat de hooglanders dit jaar niet meer terugkomen.

,,Het welzijn van de dieren heeft altijd de allerhoogste prioriteit voor ons. De hooglanders staan intussen op de winterweides bij Dorst, waar ze heel veel ruimte hebben. Wanneer de beesten volgend jaar weer terugkomen op de Landerije zal in overleg met de gemeente bepaald worden. We weten natuurlijk nog niet of daar ook weer drachtige dieren of kleintjes bij zullen zijn. Dat hangt van de natuur af of wat er allemaal van de winter gaat gebeuren op de winterweides,” vertelt Geleijns.

Drie Hooglanders werden begin mei uitgezet op De Landerije in Roosendaal, waar in juni nog een vierde bij kwam omdat één Hooglander zwanger bij het uitzetten was.

,,Er is tijdens de zomer altijd voldoende eten geweest voor het viertal. Hooglanders zijn niet van die kieskeurige eters, ze eten bijna alle grassoorten in tegen stelling tot bijvoorbeeld productie koeien. Dus er was voldoende eten voor het viertal, maar we maakten ons met name zorgen over het water. Het is natuurlijk ook een extreme zomer geweest dit jaar met heel weinig regen, waardoor we toch besloten hebben de dieren ergens anders weg te zetten.”

De Hooglanders zullen in het voorjaar van 2019 terug geplaatst worden in de twee gebieden op De Landerije. Het tijdstip waarop hangt af van de weersomstandigheden en de staat van de begroeiing en aanwezigheid van voldoende water.