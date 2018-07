ROOSENDAAL/BREDA - De hoofdrolspelers van de gewelddadige drugsvete die afgelopen maanden voor onrust zorgde in Roosendaal, verschijnen maandag voor de rechtbank in Breda. Dat gebeurt in twee gescheiden sessies.

Volledig scherm Na de schietpartij aan de Diamantdijk in december achtervolgde een zijn belagers Younes B., die bij het politiebureau gewond uit zijn huurbusje stapte. © Christian Traets / MaRicMedia

's Middags is een pro forma-zitting met de 22-jarige Younes B. om wie het in het conflict vooral zou draaien. De Roosendaler wordt verdacht van poging tot moord of doodslag in vereniging. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij samen met een 20-jarige mede-verdachte geschoten op de woning van Hisham B. (30), geen familie maar een gezworen vijand.

Voortvluchtig

De maandenlang voortvluchtige Younes B. werd in april opgepakt in Antwerpen. Heel veel bewijs leek de recherche aanvankelijk niet tegen hem hebben, maar de Roosendaler zou zijn mond voorbij hebben gepraat. Dat gebeurde opmerkelijk genoeg in een ophoudruimte van de rechtbank in Breda, waar hij tussentijds moest verschijnen. Tegen een gedetineerde die daar voor een andere zaak zat te wachten, zou hij verteld hebben over zijn betrokkenheid. De recherche gebruikt de belastende verklaring van die man nu als bewijs.

Wraak

De schietpartij op de woning aan de Amethistdijk was op 20 februari. Er vlogen kogels door brievenbus en ruiten. Wonder boven wonder bleven de aanwezige bewoners en familieleden ongedeerd.

Het motief voor het vuurwapengeweld was volgens de politie wraak voor een andere schietpartij, op de Diamantdijk in Roosendaal. Daarbij raakte twee maanden eerder Younes B. zelf gewond. De politie denkt dat de broers Jaoud (38) en Hicham B. hun aartsrivaal probeerden dood te schieten in zijn huurbusje, maar dat mislukte. Er volgde een wilde achtervolging door de stad richting politiebureau aan de Nieuwstraat. Daar zag een van de broers kans het gewonde slachtoffer nog een paar klappen te verkopen voordat agenten konden ingrijpen.

Quote Hij is een idioot die zich wil voordoen als de belangrijk­ste crimineel van Roosendaal Ed Manders

De achtergrond van de gewelddadige vete zou een gestolen partij hennep van 30 kilo zijn van een familielid van de twee broers. Maar volgens advocaat Ed Manders is hun rivaal 'gewoon een gestoorde jongen' die in Snapchat-filmpjes dreigde zijn cliënten, hun kinderen en vrouwen vreselijke dingen aan te doen. Manders: ,,Hij is een idioot die zich wil voordoen als de belangrijkste crimineel van Roosendaal.''

Woning gesloten

De twee bedreigde broers zelf staan maandagmorgen terecht op verdenking van poging tot moord in vereniging. Faoud heeft volgens de politie geschoten. Hij en Younes B. zitten al maanden in voorarrest. De andere verdachten in de twee onderzoeken zijn eerder geschorst uit hechtenis.

Het criminele geweld leidde begin dit jaar tot onrust in de wijk. Andere bewoners voelden zich niet meer veilig. Uit veiligheidsoverwegingen sloot burgemeester Jacques Niederer de beschoten huurwoning aan de Amethistdijk. De rechter draaide die bestuurlijke maatregel echter snel terug. Wel mocht de gemeente bewakingscamera's ophangen. Die zijn inmiddels weggehaald.