Hoofdrol Sprundelse molen De Hoop in project Kunstparel 2020

Voorlopig zijn de eerste 34 aanmeldingen binnen voor het project Kunstparel 2020, een schilderproject om volgend jaar juni tijdens de St. Jansfeesten de 180e verjaardag van De Hoop te vieren.

Molen in de hoofdrol in prachtig project

Het idee komt uit de koker van kunstenaars Daniël de Bruijn, Els Hendrikx en Deen van den Broek die bij Jan van den Broek, voorzitter van molenstichting De Hoop een welwillend oor vonden. ,,Het is een prachtig project om de molen in de hoofdrol te krijgen", zegt hij. ,,Het is immers een van de twee rijksmonumenten die Sprundel rijk is, het andere is de toren van de kerk.”

Volledig scherm Schilderes Els Hendrikx met eigen werk. © Pix4Profs/Ron Magielse

Op de zaterdagen 1 en 15 juni gaan amateurkunstenaars rond de molen aan de slag om het bouwwerk af te beelden. Het kan gaan om schilderen, tekenen, fotograferen, beeldhouwen of welke andere discipline maar te bedenken is. Onder het begrip amateur-kunstenaar valt volgens de organisatie elke geïnteresseerde West-Brabander.

Niet alleen mensen van schilderclubs doen mee

,,Er doen mensen mee van schildersvereniging St. Joseph en kunstgroep De Trapkes. Maar we nodigen nadrukkelijk iedereen van binnen en buiten de gemeente Rucphen uit om mee te doen zodat het een levendige happening wordt.”

Volledig scherm Molens zijn een dankbaar onderwerp om te schilderen. Hier amateurschilders in Uden aan het werk. © WOUT VAN ASSENDELFT

Er kan op die twee zaterdagen tussen 10 en 16 uur gewerkt worden en voor wie twijfelt aan de artistieke invulling is er deskundige begeleiding. Zo is Daniël de Bruijn bijvoorbeeld jarenlang tekenleraar geweest op het Munnikenheidecollege in Etten-Leur. Deelnemers moeten materialen zelf meebrengen.

Volledig scherm Archieffoto van een van de deelnemers aan een eerdere expo in de Trapkes. © Ramon Mangold/ Pix4Profs

De werkstukken die volgende maand ter plekke in de steigers worden gezet, kunnen thuis worden afgemaakt en worden volgend jaar tentoongesteld tijdens de St. Jansfeesten. De initiatiefgroep bejubelt de schoonheid van de molen. ,,Het mooie eraan? Dat is vooral dat ie van ons is. Hij is beeldbepalend voor Sprundel en hij staat heel mooi in de ruimte, lekker ruim in een mooie buurt. Het is een echt juweeltje. Niet voor niks dat hier trouwreportages worden gemaakt!”

Elk jaar tien mille voor onderhoud

Het stichtingsbestuur krijgt voorlopig tienduizend euro per jaar om de molen te onderhouden. Er hebben zich intussen drie leerling-molenaars gemeld en er zijn achttien vrijwilligers die zich voor de molen inzetten.