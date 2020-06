Hoofdkantoor VVD wuift hoger beroep Wezenbeek weg: raadslid blijft niet welkom bij Roosendaalse VVD

Het is maar goed dat Rucphen ruim bij kas zit; de coronacri­sis zal er stevig inhakken

9:17 RUCPHEN - Eind 2019 hield de gemeente Rucphen 1,7 miljoen over. Dat is met het oog op de coronacrisis maar goed ook. Wethouder René Lazeroms zegt dat de financiële impact nu niet te overzien is. ,,Directe gevolgen voor de continuïteit van de gemeentelijke organisatie zijn er niet. We nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende de crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.‘’