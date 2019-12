‘Hoofd koel houden bij lastige situaties’

Je bent politieagent naast je ‘gewone’ werk? ,,Klopt. Ik werk als Supervisor Eurostar bij de NS. Daar coördineer ik het veiligheidsproces, vooruitlopend op het moment dat in het voorjaar de Eurostar van Amsterdam en Rotterdam rechtstreeks naar Engeland gaat rijden. Daarnaast ben ik twee dagen per week politievrijwilliger.” Is dat echt helemaal op vrijwil-lige basis?,,Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover, van ongeveer 7 euro per uur. Daar word je dus niet stinkend rijk van. Maar dat is ook nooit mijn doel geweest. Werken als politievrijwilliger geeft me het gevoel dat ik een bijdrage lever aan de maatschappij.”