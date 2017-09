Hondje vergiftigd in Roosendaal: 'Er moet iemand zijn die een hekel aan honden heeft'

De bejaarde eigenaar Rien van Hooijdonk is ontroostbaar door het verlies van zijn trouwe hond Laika. ,,Zeker zes keer per dag liet ik hem uit, heb altijd de poep opgeruimd. Toch moet er iemand zijn die een hekel aan honden heeft.'' De hond werd altijd uitgelaten op een veldje in de straat. Na een avondwandeling werd Laika ziek.

Acuut leverfalen

In het rapport dat Van Hooijdonk meekreeg, staat dat vergiftiging een mogelijkheid is, gezien de verdachte maaginhoud. ,,Dat staat voor mij gelijk aan een zekere constatering'', zegt de hondenbaas die naar de politie is gestapt.

,,We hebben de melding in handen gegeven van een collega van de hondenpolitie. Die zal contact met de eigenaar opnemen, zijn verhaal nog eens aanhoren en kijken of hij iets kan doen. We hebben vervolgens sterke aanwijzingen nodig voordat we bij een verdachte kunnen aanbellen en die zijn er nog niet. Wellicht heeft iemand in de buurt iets gezien of zijn er meer honden ziek geworden of overleden'', zegt de woordvoerder van de politie.