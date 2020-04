Honderdjarige Rucphense rookte op haar verjaardag nog sigaretje, twee dagen later overleed ze

RUCPHEN - Op haar honderdste verjaardag kuierde ze nog opgewekt vanuit zorgpaviljoen Sint Jacqueline naar de houten bank in het parkje, twee dagen later was Gerrie Beek-Schweitzer dood.

De eeuwelinge uit Rucphen is volgens haar neef Ben Beek uit Etten-Leur niet aan het corona-virus overleden. ,,Althans, daar was op haar verjaardag nog niks van te merken. Ik was er niet bij overigens, maar op de foto met de burgemeester oogt ze nog monter. Ze was nog goed ter been, alleen haar gezichtsvermogen was minder. Maar op tantes leeftijd kan het ineens over zijn natuurlijk.‘’

Oorkonde

Naar goed gebruik bezoekt burgemeester Marjolein van der Meer Mohr elke honderdjarige in haar gemeente. In coronatijd is het zowaar een van haar weinige activiteiten in de openbaarheid. Op 30 maart, de verjaardag van mevrouw Beek-Schweitzer, bracht de burgemeester bloemen en een oorkonde voor haar mee.

Samen met de honderdjarige en verzorgend personeel wandelden ze naar de bank in de Gagelrijzen. Daar schroefde de burgemeester samen met wethouder René Lazeroms een plaquette op het hout als blijvende herinnering aan het bescheiden eeuwfeest.

Op de eerste dag in april kreeg Ben Beek het bericht dat zijn tante was overleden. De crematie afgelopen maandag liet hij aan zich voorbij gaan. ,,Ik was nogal verkouden. Haar zoon Fred - mijn neef - woont in Frankrijk. Hij kon het land niet uit, dus was alleen haar dochter Ciska vanuit Assen gekomen als directe familie. Jammer dat het zo moet gaan, maar daar is mijn tante geen uitzondering in.’’

Te voet uit Duitsland

Jo Beek uit Bergen op Zoom werd in oorlogstijd in Duitsland te werk gesteld. Daar ontmoette hij de in Berlijn geboren Gerrie Schweitzer. Het stel werd verliefd en na de bevrijding liepen ze te voet Duitsland uit naar Bergen op Zoom, waar ze later trouwden. Het grootste deel van haar leven woonde het echtpaar in Etten-Leur. Jo werkte als planner op de Bredase Transport Maatschappij, Gerrie bracht de beide kinderen groot. ,,In de weekenden ging ze mee naar het vliegveld, de hobby van oom Jo was namelijk zweefvliegen. Haar verjaardag vierde ze daarom tot op hoge leeftijd graag bij De Cockpit naast vliegveld Seppe.’’