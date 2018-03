Honderden sieraden afkomstig van kluisjeskraak Oudenbosch herkend door gedupeerden

Drie nieuw toestellen voor speeltuin De Brink Oudenbosch

30 maart OUDENBOSCH - De Oudenbossche wijk Pagnevaart-Oost en in het bijzonder het gebied rondom De Brink is behoorlijk aan het verjongen. En al die kinderen van die jonge gezinnen willen graag lekker spelen. Drie bewoners zorgden er via een handtekeningenactie en een welwillende ambtenaar voor dat de speeltuin op De Brink met drie toestellen is uitgebreid. Vrijdag mochten ze gebruikt worden.